В результате обстрела автомобиль был полностью уничтожен
В Ивано-Франковске на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5. Неизвестный обстрелял его из гранатомета. Полиция получила сообщение о взрыве машины на улице Галицкая 11 мая около 23:25 и выехала на место происшествия.
Об этом сообщает полиция области и управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в Facebook.
Как сообщается в пресс-службе полиции области, неизвестный стрелял в автомобиль со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Предварительно правоохранителям удалось установить, что стреляли в BMW с предмета, который по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет.
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В результате взрыва были повреждены салон автомобиля, передние и задние двери с левой стороны и лобовое стекло. При этом о пострадавших в результате обстрела не сообщается. Кто стрелял и почему, пока неизвестно.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2, ст.194, ч.1, ст.263 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.
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