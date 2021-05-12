Страшая авария произошла в Ровненской области, забравшая жизни почти целой семьи, сиротой остался 14-летний подросток

9 мая возле села Колоденка Ровненской области легковушка Audi выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с микроавтобусом. В результате на месте происшествия погибли 34-летний водитель легковушки и его полуторамесячный сын, 37-летняя супруга мужчины скончалась несколькими часами позже в больнице. Водитель микроавтобуса получил многочисленные травмы.

Семью, Андрея и Викторию Герасимчуков и их младшего сына Тараса, похоронили 11 мая на Ровенщине, пишет "Обозреватель". У Виктории остался старший ребенок от первого брака - 14-летний Максим. Пока еще неизвестно, с кем будет жить мальчик. В настоящее время он живет с кумой. С отцом подростка Виктория развелась уже давно и не общалась. Судьба у женщины, по словам ее знакомой, была тяжелой.

"Похоронила родного брата, отца. А буквально в прошлом году не стало ее мамы, она долго и тяжело болела. Фактически, близких родственников у нее и не осталось. У Андрея тоже недавно умер отец, остались мама и младший брат", - рассказывает знакомая.

Со своим вторым супругом Андреем Виктория познакомилась несколько лет назад на работе. Они оба трудились в "Моторвагонном депо Здолбунов". Виктория была экономистом, а Андрей – помощником машиниста.

"Они очень хотели иметь общего ребенка. Наконец-то Бог подарил им маленького сыночка Тарасика. Мальчик родился 16 марта. И Вика, и Андрей были на седьмом небе. Но, к сожалению, счастье их было таким коротким...", - вспоминает знакомая.

Напомним, семья Герасимчуков ехала с кладбища, когда попала в трагическое ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек, начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом на большой скорости сбили велосипедистку: "У нее не было шансов"

Как сообщала Politeka, фура "раздавила" легковушку в Харькове, есть пострадавшие: фото с места аварии.

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