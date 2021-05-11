В Днепре в коронавирусного отделения больницы имени Мечникова убежал пациент

41-летний мужчина сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже, после чего сбежал из отделения. Его нашли спустя час, мужчина прятался в кустах.

Об этом на брифинге рассказал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Информатор.

врачи, медики, коронавирус

Как рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко, во время побега пациент порезал стеклом себе голову и руки. Мужчину уговорили вернуться в медучреждение и продолжить лечение.

"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидному отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидних пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", — рассказал Сергей Рыженко.

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врач, больница, коронавирус

Также ранее сообщалось, что львовские ученые работают над разработкой первой украинской вакцины от коронавируса в лаборатории Института биологии клетки НАН. Создать ее планируют до конца 2021 года, но после препарат нужно будет еще испытать.

Сейчас рассматривается вариант создания препарата в форме таблетки. Ученые говорят, что вакцина-таблетка - это уже следующий проект.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, что срочно надо знать всем украирнцам.

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Также Politeka писала, что заболеваемость ковидом на Харьковщине резко упала, но регион в антилидерах: сводка МОЗ.