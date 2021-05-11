Вот такие психозы - частое явление в ковид-больницах

В Днепре в коронавирусного отделения больницы имени Мечникова убежал пациент

41-летний мужчина сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже, после чего сбежал из отделения. Его нашли спустя час, мужчина прятался в кустах.



Об этом на брифинге рассказал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Информатор.

Как рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко, во время побега пациент порезал стеклом себе голову и руки. Мужчину уговорили вернуться в медучреждение и продолжить лечение.

"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидному отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидних пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", — рассказал Сергей Рыженко.

Также ранее сообщалось, что львовские ученые работают над разработкой первой украинской вакцины от коронавируса в лаборатории Института биологии клетки НАН. Создать ее планируют до конца 2021 года, но после препарат нужно будет еще испытать.

Сейчас рассматривается вариант создания препарата в форме таблетки. Ученые говорят, что вакцина-таблетка - это уже следующий проект.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, что срочно надо знать всем украирнцам.

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