На Черкасчине роженица задушила новорожденного ребенка
Как передает Politeka.net, подробности расследования преступления сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Жуткий инцидент произошел в декабре прошлого года. Женщина рожала в сарае. Как оказалось ребенок выжил.
В прокуратуре завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по факту умышленного убийства.
"По версии следствия, обвиняемый в декабре 2020 года, в подсобном помещении собственного домохозяйства самостоятельно родила доношенного, жизнеспособную ребенка и сразу после родов лишила ее жизни путем удушения", - говорится в сообщении.
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