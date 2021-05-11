Его мать все видела, но не останавливала...

В Днепре спасают ребенка, которых хотел покончить жизнь самоубийством

Подробности вопиющего случая сообщило местное издание "Наше місто".

8-класнника госпитализировали в больницу с острым отравлением алкоголем. Кроме того, на его предплечьях выявили множественные резаные раны.

По словам мамы, она «культурно отдыхала», выпивая. В это время ее сын несколько раз приходил домой, также будучи выпившим однако мать на это не обратила внимания.

В последний раз он вышел из дома ночью и вернулся уже под утро. Дома он потерял сознание и женщине пришлось вызвать "скорую".

Ранее мы рассказывали, что на Одесчине нашли лежащего посреди улицы 6-летнего ребенка.

Как оказалось, мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.

К счастью, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает - его готовят к выписке.





Напомним, трагедия произошла на водохранилище в Кривом Роге: спасатели не успели.

Как сообщала Politeka, тело девушки выловили из Днепра в Киеве.

Также Politeka писала, что ребенок без куртки дрейфовал на льдине в Киеве.