В Днепре спасают ребенка, которых хотел покончить жизнь самоубийством
Подробности вопиющего случая сообщило местное издание "Наше місто".
8-класнника госпитализировали в больницу с острым отравлением алкоголем. Кроме того, на его предплечьях выявили множественные резаные раны.
По словам мамы, она «культурно отдыхала», выпивая. В это время ее сын несколько раз приходил домой, также будучи выпившим однако мать на это не обратила внимания.
В последний раз он вышел из дома ночью и вернулся уже под утро. Дома он потерял сознание и женщине пришлось вызвать "скорую".
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию: "Горжусь"
Жена Дзидзьо Slavia оконфузилась перед камерой, кадры уже в Сети: "Тот момент, когда..."
Ирина Билык больше никогда не сможет поздравить маму с днем рождения: "Разве могла я подумать..."
Полякова в гневе разнесла коллег по сцене: "Никто не позвонил и не поздравил, а Киркоров..."
Ранее мы рассказывали, что на Одесчине нашли лежащего посреди улицы 6-летнего ребенка.
Как оказалось, мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.
К счастью, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает - его готовят к выписке.
Напомним, трагедия произошла на водохранилище в Кривом Роге: спасатели не успели.
Как сообщала Politeka, тело девушки выловили из Днепра в Киеве.
Также Politeka писала, что ребенок без куртки дрейфовал на льдине в Киеве.