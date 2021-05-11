В Мирнограде в Донецкой области произошел вопиющий случай

Так, собаки до смерти загрызли 34-летнего мужчину. Еще один мужчина получил очень тяжелые травмы.

Об этом сообщает полиция Донеччины. В полицию Мирнограда поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице на него и его родственника напали две собаки.

В результате 37-летний заявитель оказался травмирован, а его младший родич скончался на месте от укусов. Прибывшие на место ЧП правоохранители, выяснили, что собаки породы кане-корсо, принадлежат 54-летнему местному жителю.

Владелец животных пояснил, что собак использует для охраны дома. На ночь их оставляют во дворе домовладения без привязи, однако свободного выхода за пределы двора животные не имеют, поскольку он огражден высоким забором. Как собаки оказались на улице, хозяин ничего объяснить не может.

В связи с инцидентом следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 - убийство по неосторожности - Уголовного кодекса Украины.

Схожая история произошла в Одессе. Там, бойцовский пес сорвался с привязи и едва не загрыз маленькую собаку, которая гуляла с хозяйкой.

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