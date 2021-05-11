Молодая жена Петросяна, рассказала о трудностях материнства
Бывшая жена Петросяна Елена Степаненко продолжает судиться с Евгением за совместно нажитое имущество, а в это время у новоиспеченной парочки с 44-летней разницей в возрасте родился сын.
Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова опубликовала в Инстаграм снимок с малышем, сопроводив его отрывком из книги "Ева" Славы Се:
"Зачатие в среднем длится 12 минут и это лучший момент во всей педагогике. Дальше сплошные убытки», -написала женщина.
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Брухунова опубликовала рассказ о трудностях беременности, но отрывок заканчивается тем, что все не так плохо, ведь дети это счастье, и все сложности и преграды однозначно стоят того.
Напомним, не так давно стало известно, что украинская телеведущая Катя Осадчая ждет третьего ребенка. Телеведущая наконец-то подтвердила слухи в эфире программы «Светская жизнь».
На вопрос Оли Поляковой во время из интервью Катя ответила: «Да, мы с Юрой ждем пополнения».
Кроме того мы писали, что беременная Осадчая прекратила скрывать живот, показав фигуру в розовом платье: "Катя снова цветет"