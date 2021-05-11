На Хмельниччине спасали троих малолетних детей
Как передает Politeka.net, об произошедшем сообщили на сайте ГСЧС области.
Сообщение о том, что в деревянной лодке по местной реке дрейфовали дети поступило спасателям под вечер, 10 мая.
"По вызову были направлены спасатели 11 Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной лодки МЧС добрались до детворы и доставили их к берегу", - говорится в сообщении.
Юных "моряков" передали работникам скорой помощи.
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Ранее мы рассказывали о похожем случае на Днепре.
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Напомним, трагедия произошла на водохранилище в Кривом Роге: спасатели не успели.
Как сообщала Politeka, тело девушки выловили из Днепра в Киеве.
Также Politeka писала, что ребенок без куртки дрейфовал на льдине в Киеве.