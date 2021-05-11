На Хмельниччине спасали троих малолетних детей

Как передает Politeka.net, об произошедшем сообщили на сайте ГСЧС области.

Сообщение о том, что в деревянной лодке по местной реке дрейфовали дети поступило спасателям под вечер, 10 мая.

"По вызову были направлены спасатели 11 Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной лодки МЧС добрались до детворы и доставили их к берегу", - говорится в сообщении.

Юных "моряков" передали работникам скорой помощи.

Ранее мы рассказывали о похожем случае на Днепре.



В Херсоне двое мальчишек лет 8-мы вышли на льдину и оказались на ней посреди реки.

На помощь детям приплыл местный житель Андрей Старченко, который на лодке забрал их на берег.