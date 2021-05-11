Во Львове погиб двухлетний ребенок
Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента сообщили отделе коммуникации полиции области.
Трагедия произошла утром, 10 мая. С восьмого этажа многоэтажки выпала девочка в возрасте два с половиной года. От полученных травм ребенок погиб на месте.
Мать ребенка после случившегося заметили выходящей из дома.
Женщину удалось задержать, ей оказалась 38-летняя местная жительница, которая регулярно употребляла спиртное.
В полиции сообщили, что ребенок находился в квартире без присмотра, женщина спала в нетрезвом состоянии.
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Если ее вину в смерти девочки докажут, то ближайшие 5 лет она проведет за решеткой.
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