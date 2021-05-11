Во Львове погиб двухлетний ребенок

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента сообщили отделе коммуникации полиции области.



Трагедия произошла утром, 10 мая. С восьмого этажа многоэтажки выпала девочка в возрасте два с половиной года. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Мать ребенка после случившегося заметили выходящей из дома.



Женщину удалось задержать, ей оказалась 38-летняя местная жительница, которая регулярно употребляла спиртное.

В полиции сообщили, что ребенок находился в квартире без присмотра, женщина спала в нетрезвом состоянии.





Если ее вину в смерти девочки докажут, то ближайшие 5 лет она проведет за решеткой.

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