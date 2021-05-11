В Черновицкой области случилась смертельная авария

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагическое ДТП произошло 10 мая. Правоохранители установили, что в селе Тарашаны вблизи автозаправочной станции 35-летний водитель автомобиля «Volkswagen» допустил опрокидывание транспортного средства.

"В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка авто. По предварительной информации, 11-летний пассажир получил травмы головы и ушибы. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

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Двое из них были доставлены на лечение в реанимационное отделение местной больницы.

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