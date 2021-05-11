В Черновицкой области случилась смертельная авария
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Трагическое ДТП произошло 10 мая. Правоохранители установили, что в селе Тарашаны вблизи автозаправочной станции 35-летний водитель автомобиля «Volkswagen» допустил опрокидывание транспортного средства.
"В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка авто. По предварительной информации, 11-летний пассажир получил травмы головы и ушибы. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.
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Ранее мы рассказывали, что на Сумщине авто сбило троих человек. В результате наезда автомобиля на трех юношей 16-ти, 19-ти, 20-ти лет, которые стояли на краю дороги, все трое получили травмы.
Двое из них были доставлены на лечение в реанимационное отделение местной больницы.
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