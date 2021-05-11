На украинской трассе оборвались жизни супружеской пары и их маленького ребенка
Трагическое ДТП случилось 9 мая на трассе Киев-Чоп возле Ровно. Как сообщили в полиции, автомобиль Аudi выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом.
В момент аварии была семья Герасимчуков - папа и полуторамесячный мальчик, которого мама держала на руках погибли на месте. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.
Тетя погибшего в комментарии Radiotrek рассказала, что они ехали посетить кладбище, где были родители его жены.
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Украинцам станет сложнее выйти на пенсию: озвучены новые требования
У супругов остался сын-подросток Максим от первого брака Виктории. Он должен был ехать с родителями, но в последний момент его не взяли.
Ранее мы сообщали, что в результате ДТП оборвалась жизнь 18-летней украинки в Киеве.
За рулем Infiniti был пьяный мужчина, по вине которого и произошла авария.
Он не остановился по требованию патрульных, утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.
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