На украинской трассе оборвались жизни супружеской пары и их маленького ребенка

Трагическое ДТП случилось 9 мая на трассе Киев-Чоп возле Ровно. Как сообщили в полиции, автомобиль Аudi выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом.

В момент аварии была семья Герасимчуков - папа и полуторамесячный мальчик, которого мама держала на руках погибли на месте. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Тетя погибшего в комментарии Radiotrek рассказала, что они ехали посетить кладбище, где были родители его жены.

У супругов остался сын-подросток Максим от первого брака Виктории. Он должен был ехать с родителями, но в последний момент его не взяли.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП оборвалась жизнь 18-летней украинки в Киеве.

За рулем Infiniti был пьяный мужчина, по вине которого и произошла авария.

Он не остановился по требованию патрульных, утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.

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