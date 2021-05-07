Не Херсонщине 16-летняя ученица колледжа изводила учителей

Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в пресс-службе полиции области в Facebook.

К правоохранителям обратились педагоги, которые были уже не в силах как терпеть, так и повлиять на поведение девочки.

"Со слов учителей, ученица на все замечания реагировала вызывающе, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры", - рассказали в полиции.

Довела ученица и своих одноклассников, которые радовались когда та не приходила на уроки.

В итоге отношении 16-летней ученицы был составлен административный протокол.

Ранее мы рассказывали о похожем случае в школе на Сумщине. Там привлекли к ответственности мать школьницы, которая издевалась над учителями.

В ходе расследования оказалось, что девочка неоднократно срывала другие уроки и конфликтовала с педагогами школы.

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