В Днепре вандалы разворовали детскую площадку
Как передает Politeka.net, кадры наглого преступления опубликовала местна жительница в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Известно, что детскую площадку жители дома сделали своими силами и из того, что нашлось дома.
Полюбоваться красотой им удалось недолго.
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На опубликованных кадрах видно, что две женщины стоят "на шухере", а двое мужчин активно выносят оттуда вещи.
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