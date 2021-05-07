В Днепре вандалы разворовали детскую площадку

Как передает Politeka.net, кадры наглого преступления опубликовала местна жительница в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Известно, что детскую площадку жители дома сделали своими силами и из того, что нашлось дома.

Полюбоваться красотой им удалось недолго.

На опубликованных кадрах видно, что две женщины стоят "на шухере", а двое мужчин активно выносят оттуда вещи.

Ранее мы рассказывали, что на Львовщине неизвестные поглумились над памятью умерших.

На старом кладбище вандалы-"художники" разрисовали портреты на пяти могилах давно умерших.

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