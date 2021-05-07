На Черниговщине во время прыжков с парашюта умер спасатель

Как передает Politeka.net, об этом сообщил городской глава Нежина, где проживав погибший.

Инцидент произошел во время отработки прыжков с парашютом. Инструктору поисково-спасательной службы было 34 года.
"Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют Андрея не полностью наполнился воздухом.
Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.

Украинцы также выразили свои соболезнования родным и близким спасателя.
Ранее мы сообщали, что ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы - моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле границы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области.

В итоге один из них пропал без вести. К сожалению, его нашли погибшим.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии

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