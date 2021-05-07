На Черниговщине во время прыжков с парашюта умер спасатель









Инцидент произошел во время отработки прыжков с парашютом. Инструктору поисково-спасательной службы было 34 года. Как передает Politeka.net , об этом сообщил городской глава Нежина, где проживав погибший.Инцидент произошел во время отработки прыжков с парашютом. Инструктору поисково-спасательной службы было 34 года.

"Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют Андрея не полностью наполнился воздухом.

Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.

Украинцы также выразили свои соболезнования родным и близким спасателя.