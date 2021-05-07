В Днепре водитель внедорожника влетел в грузовик, устроив смертельное ДТП
В частности, на Донецком шоссе в Днепре автомобиль Mitsubishi врезался в грузовик DAF. Водитель легковушки погиб на месте.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Как установили следователи, столкновение произошло из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением. Ему было примерно 36 лет (родился в 1975 году). Мужчина погиб от полученных травм почти сразу. Чтобы достать его тело, спасатели разрезали корпус автомобиля гидравлическим инструментом. Уточняется, что больше никто не пострадал.
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По предварительной информации от полиции, обе машины двигались по Донецкому шоссе со стороны Подгородного. Водитель фуры остановился в левом ряду, чтобы совершить разворот. В этот момент в грузовик сзади врезался Mitsubishi, после чего авто развернуло и от него осталась груда метала. Удар пришелся на водительскую сторону.
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