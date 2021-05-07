В Днепре водитель внедорожника влетел в грузовик, устроив смертельное ДТП

В частности, на Донецком шоссе в Днепре автомобиль Mitsubishi врезался в грузовик DAF. Водитель легковушки погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как установили следователи, столкновение произошло из-за того, что водитель внедорожника не справился с управлением. Ему было примерно 36 лет (родился в 1975 году). Мужчина погиб от полученных травм почти сразу. Чтобы достать его тело, спасатели разрезали корпус автомобиля гидравлическим инструментом. Уточняется, что больше никто не пострадал.

По предварительной информации от полиции, обе машины двигались по Донецкому шоссе со стороны Подгородного. Водитель фуры остановился в левом ряду, чтобы совершить разворот. В этот момент в грузовик сзади врезался Mitsubishi, после чего авто развернуло и от него осталась груда метала. Удар пришелся на водительскую сторону.

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