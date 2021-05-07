В результате масштабного пожара оборвалась жизнь 21-летней украинки

Как передает Politeka.net, имя погибшей назвали в местном паблике в Facebook "Черный список Винницы".



Пожар в одном из помещений офисного центра в Виннице произошел 6 мая.

Из-за масштаба охваченной пламенем площади на место происшествия отправили дежурные караулы всех пожарных частей города.

К сожалению, жертвой пожара стала 21-летняя Анастасия Рищук.

"Она замужем и работала в студии, которая находилась на Бевза 34. По информации ДСНС девушка оказалась заблокированной в помещении и не смогла выбраться. Ее тело уже нашли после того как потушили пожар", - говориться в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что Настя бросилась бежать с 3-го этажа, но забыла на рабочем месте свой ноутбук и вернулась за ним.

Выбраться из огненной ловушки девушка уже не успела.

Украинцы выразили соболезнования родным и близким Насти.

"Небесного Рая за мученическую смерть. Жить бы еще и жить. Нелепо. Больно. Соболезнования родным и близким", "Очень-очень жалко девушку..... Такая молодая", "Как жаль. Покойся с Богом, дитя", - писали неравнодушные люди в сети.

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