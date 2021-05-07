В результате масштабного пожара оборвалась жизнь 21-летней украинки
Как передает Politeka.net, имя погибшей назвали в местном паблике в Facebook "Черный список Винницы".
Пожар в одном из помещений офисного центра в Виннице произошел 6 мая.
Из-за масштаба охваченной пламенем площади на место происшествия отправили дежурные караулы всех пожарных частей города.
К сожалению, жертвой пожара стала 21-летняя Анастасия Рищук.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Сумская получила предложение руки и сердца от известного украинца: "Какая романтика!"
"Дан покинул Украину": в Сети раскрыли, где сейчас Балан, показав еще одну его любимую женщину
Приемная дочь Потапа рассказала невеселую правду, как ей живется: "Высасывают энергию и уходят"
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
"Она замужем и работала в студии, которая находилась на Бевза 34. По информации ДСНС девушка оказалась заблокированной в помещении и не смогла выбраться. Ее тело уже нашли после того как потушили пожар", - говориться в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что Настя бросилась бежать с 3-го этажа, но забыла на рабочем месте свой ноутбук и вернулась за ним.
Выбраться из огненной ловушки девушка уже не успела.
Украинцы выразили соболезнования родным и близким Насти.
"Небесного Рая за мученическую смерть. Жить бы еще и жить. Нелепо. Больно. Соболезнования родным и близким", "Очень-очень жалко девушку..... Такая молодая", "Как жаль. Покойся с Богом, дитя", - писали неравнодушные люди в сети.
Напомним, что шторм и не только: какой будет погода в Одессе на этой неделе
Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео