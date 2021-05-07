Несмотря на снижение количества больных на коронавирус в Украине, реанимации заполнены

В частности, по состоянию на 7 мая в пяти регионах Украины места в реанимациях для больных коронавирусом заняты на более чем 70%.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, в Харьковской области занято (81,6%) мест для пациентов указанной категории, в Запорожской (73,1%), Кировоградской (72,7%), Днепропетровской (71,4%) и Сумской (70,5%).

Всего в лечебных учреждениях Украины заполненность коечного фонда инфицированными коронавирусом составляет 40,8%. В десятку областей-лидеров также попали Харьковская (52,5%), Днепропетровская (51,2%) и Одесская области (50,4%).

Что касается заполненности коек с подведенным кислородом, то в целом по стране их занято 40,6%. Больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке, – на Сумщине (54,1%), Харьковщине (52,4%) и Днепропетровщине (51,2%).

Показательно, что наибольшая заполненность койко-мест фиксируется во всех регионах именно в реанимационных отделениях украинских больниц.

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