Не Херсонщине молодая девушка покончила жизнь самоубийством

Подробности трагедии сообщили в местном издании "Типичный Херсон".

По предварительной информации, тело своей младшей сестры обнаружила 27-летняя местная жительница.

20-летняя девушка висела в петле на дереве.

По приезду на место, правоохранители не выявили предсмертной записки, но выяснили, что накануне она говорила с любимым, который ушел в армию. Во время телефонной беседы, связь оборвалась.

Девушка подумала, что парень не захотел с ней разговаривать и решилась покончить с собой.

Ее oднoceльчaнe гoвopят, чтo нecкoлькo лeт нaзaд она нaглoтaлacь тaблeтoк, нор тогда ее удалось спасти.

Ранее мы сообщали, что 14-летняя жительница Кривого Рога наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.



