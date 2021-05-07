Не Херсонщине молодая девушка покончила жизнь самоубийством

Подробности трагедии сообщили в местном издании "Типичный Херсон".

По предварительной информации, тело своей младшей сестры обнаружила 27-летняя местная жительница.

20-летняя девушка висела в петле на дереве.

полиция, весна

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По приезду на место, правоохранители не выявили предсмертной записки, но выяснили, что накануне она говорила с любимым, который ушел в армию. Во время телефонной беседы, связь оборвалась.

Девушка подумала, что парень не захотел с ней разговаривать и решилась покончить с собой.

Ее oднoceльчaнe гoвopят, чтo нecкoлькo лeт нaзaд она нaглoтaлacь тaблeтoк, нор тогда ее удалось спасти.

скорая, врачи

Ранее мы сообщали, что 14-летняя жительница Кривого Рога наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.
Похожий случай произошел и на Сумчщине - там с передозировкой медикаментов в больницу попала 16-летняя девушка.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.