В районе Новотроицкого в зоне ООС 6 мая погиб украинский защитник

Им оказался старший солдат 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Холодний Яр Дмитрий Товчигречка. Мужчина получил осколочные ранения в результате обстрелов оккупантами из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом сообщает 93 ОМБр Холодный Яр на своей странице в Facebook.

Дмитрий Товчигречка был призван на службу совсем недавно - в январе 2021 года. Это была первая ротация погибшего.

Побратимы вспоминают, что герой рассказывал о своей семье, особенно о своих двух маленьких детях, которые осиротели. По словам сослуживцев, Дмитрий был работящим и никогда не отказывался от работы.

"Мы приносим искренние соболезнования в этот скорбный час матери погибшего воина, всем его родным, жене, преждевременно овдовев, осиротевшим детям. Вечная память герою! Он отдал жизнь за Украину!" – говорится в сообщении.

Украинцы под постом 93 ОМБр Холодный Яр выражают слова соболезнования близким и родным украинского защитника: "Искренние соболезнования семье.. Очень жаль ...снова боль, грусть, горе... Вечная память и почет герою! Царство Небесное!", "Невероятная боль от потери.Слава и память тебе, мужественный воин", "Вечная память тем, кто оставался верен Украине до конца!!! Не забудем Героя Украины!".

Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя.

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