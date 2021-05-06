Ученые опасаются падения китайской ракеты Long March 5B
Международная группа специалистов продолжает оценивать возможность падения китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая была запущена на орбиту 29 апреля.
Основная ступень вышла на орбитальную скорость и оказалась в ловушке на затухающей орбите. Таким образом, неконтролируемые обломки Long March 5B в ближайшие дни рухнут на землю, пишет CNN.
Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже рассказал, что часть конструкций ступени ракеты-носителя сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные огнеупорные элементы могут достичь земной поверхности.
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Предварительно установлено, что траектория движения обломков проходит к северу от Нью-Йорка, над Мадридом и Пекином, а также над южными районами Чили и Веллингтоном в новой Зеландии.
По его словам, в худшем случае падение осколков будет походить на аварию небольшого самолета, обломки которого разлетятся на сотни километров. При этом он предупредил, что обломков будет достаточно, чтобы нанести вред.
Также ожидается, что обломки китайской ракеты упадут на Землю в промежутке между 7 и 8 мая, тогда же и станут известны вероятные точки падения.
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