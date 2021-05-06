Из-за пожара в Виннице полгорода осталось без интернета
Так, в Виннице произошел пожар в одном из помещений офисного центра. На месте происшествия обнаружили тело погибшего человека.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.
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Возгорание возникло на последнем этаже и достигло значительных масштабов. Густой столб темного дыма просматривался с другого берега прилегающего района.
Из-за масштаба охваченной пламенем площади на место происшествия отправили дежурные караулы всех пожарных частей Винницы. Так, пожар тушили 60 спасателей с привлечением 13 единиц техники управления ГСЧС в области.
Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровли сооружения на складские помещения. В результате борьбы с огнем спасателям удалось локализовать пламя и предотвратить возгоранию расположенных под одной крышей помещений "Укргазбанка" и кафе.
Примерно в 14:11 спасатели локализовали пожар, на месте было обнаружено тело одного погибшего человека.
Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.
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