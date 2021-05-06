На Закарпатье женщину подозревают в убийстве собственного мужа
Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в отделе коммуникаций полиции области.
Все произошло вечером, 5 мая. К правоохранителям обратилась сосед погибшего, жена которого пришла к нему.
"Проведя все неотложные следственные действия, сотрудники полиции установили, что к убийству потерпевшего причастна его 49-летняя жена", - рассказали в полиции.
Как оказалось, между супругами во время распития алкогольных напитков возникла ссора, и тогда женщина схватила нож и ударила им мужчину в живот.
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Его спасти не удалось - он скончался уже в реанимации.
Теперь ближайшие 15 лет его жена может провести в тюрьме.
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