На Закарпатье женщину подозревают в убийстве собственного мужа

Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в отделе коммуникаций полиции области.

Все произошло вечером, 5 мая. К правоохранителям обратилась сосед погибшего, жена которого пришла к нему.

"Проведя все неотложные следственные действия, сотрудники полиции установили, что к убийству потерпевшего причастна его 49-летняя жена", - рассказали в полиции.

Как оказалось, между супругами во время распития алкогольных напитков возникла ссора, и тогда женщина схватила нож и ударила им мужчину в живот.

Его спасти не удалось - он скончался уже в реанимации.

Теперь ближайшие 15 лет его жена может провести в тюрьме.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области мужчина зарезал товарища, потому что тот не верил, что он способен на убийство.

Такие слова по какой-то причине изрядно задели 40-летнего жителя Киева, поэтому он нанес дедушке удар ножом в шею, а как понял, что последний умер - связал, замотал тело и пытался вынести на мусорку.

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