Их было не остановить

В Житомирской области трое парней снимали на телефон жестокое избиение 32-летнего мужчины

Они не только жестоко избили жертву, а й посыпали окровавленные ягодицы мужчины солью. Сердце мужчины таких пыток не выдержало и до утра он умер.

Молодые люди заявили, что таким образом пытались отучить местного жителя от алкоголя и проявлений агрессии, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Умершего нашла в летней кухне домохозяйства сожительница. Она и вызвала правоохранителей.

При осмотре полицейские обнаружили на теле убитого многочисленные гематомы, синяки и ушибы. Им удалось установить, что местный житель скончался от полученных травм.

Как сообщают Надзвичайні Новини, подозреваемых полиция быстро нашла. Ими оказались трое парней — 17, 18 и 24 лет. Они признались в содеянном.

Они также рассказали, что отвели мужчину подальше от дома, где пороли крапивой по голому телу, били резиновым шлангом, а затем кровавые раны посыпали солью. В полиции добавили, что найболее жестоко вел себя самый молодой член компании — 17-летний парень, он и придумывал пытки для мужчины.

Ребятам грозит наказание в виде лишения свободы – от 7 до 10 лет. Полиция подробно расследует все обстоятельства инцидента.

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