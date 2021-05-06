В Житомирской области трое парней снимали на телефон жестокое избиение 32-летнего мужчины
Они не только жестоко избили жертву, а й посыпали окровавленные ягодицы мужчины солью. Сердце мужчины таких пыток не выдержало и до утра он умер.
Молодые люди заявили, что таким образом пытались отучить местного жителя от алкоголя и проявлений агрессии, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Умершего нашла в летней кухне домохозяйства сожительница. Она и вызвала правоохранителей.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
"Холостячка" Огневич удивила новой внешностью, не узнали даже соседи: "Это мои натуральные..."
Дочь Ольги Сумской показала, как проводит время вместе с мужем: "Тоня, май месяц..."
Джамала показала, что творилось за кулисами "МастерШеф" с бывшим мужем Билык и Гвоздевой: "Скоро..."
Жена продюсера "Квартал 95", распахнув декольте, без утайки показала себя настоящую: "Любите своих детей, но..."
При осмотре полицейские обнаружили на теле убитого многочисленные гематомы, синяки и ушибы. Им удалось установить, что местный житель скончался от полученных травм.
Как сообщают Надзвичайні Новини, подозреваемых полиция быстро нашла. Ими оказались трое парней — 17, 18 и 24 лет. Они признались в содеянном.
Они также рассказали, что отвели мужчину подальше от дома, где пороли крапивой по голому телу, били резиновым шлангом, а затем кровавые раны посыпали солью. В полиции добавили, что найболее жестоко вел себя самый молодой член компании — 17-летний парень, он и придумывал пытки для мужчины.
Ребятам грозит наказание в виде лишения свободы – от 7 до 10 лет. Полиция подробно расследует все обстоятельства инцидента.
Напомним, что ветеран АТО расправился с напавшими на его дом, защищая мать.
А еще Politeka писала, что многодетную мать подозревают в расправе над детьми и мужем, детали.
Также Politeka сообщала, что известного олигарха подло лишили жизни, детали трагедии.