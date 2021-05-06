Руслан позвонил маме в Москву и попросил о помощи. Она тут же прилетела в Ростов-на-Дону, оттуда приехала в Донецк и начала искать сына.

Все попытки вызволить Руслана были тщетными, хоть Елена уже успела дать несколько взяток, чтобы его освободили. Женщине пришлось даже брать кредит.

Все таки ей удалось договориться с боевиками, но уже на месте их встречи Руслан исчез.

"Я кричала ему: "Где мой сын?! За что я тебе заплатила 12,5 тысячи долларов, чтобы мой сын в подвале в оказался!?", - вспоминает женщина разговор с переговорщиков.

Парня доставили в концлагерь "Изоляция".

"В нашей камере было 18 человек. Нас держали на первом этаже, на пытки водили в подвал, в "шапках": у кого мешок на голове, у кого пакет — кому что досталось", - поделился парень.