Украинец смог спастись с концлагеря в "ДНР"
Невероятную историю рассказали на Znaj.ua.
Елена и ее сын Руслан жили и имела небольшой бизнес в городе Константиновка Донецкой области. После конфликта в вооруженными людьми она сбежала в РФ, где получила гражданство.
Ее сын остался жить на Донбассе, но в один день его задержали после пересечения линии соприкосновения полицией "ДНР".
Руслан позвонил маме в Москву и попросил о помощи. Она тут же прилетела в Ростов-на-Дону, оттуда приехала в Донецк и начала искать сына.
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Все попытки вызволить Руслана были тщетными, хоть Елена уже успела дать несколько взяток, чтобы его освободили. Женщине пришлось даже брать кредит.
Все таки ей удалось договориться с боевиками, но уже на месте их встречи Руслан исчез.
"Я кричала ему: "Где мой сын?! За что я тебе заплатила 12,5 тысячи долларов, чтобы мой сын в подвале в оказался!?", - вспоминает женщина разговор с переговорщиков.
Парня доставили в концлагерь "Изоляция".
"В нашей камере было 18 человек. Нас держали на первом этаже, на пытки водили в подвал, в "шапках": у кого мешок на голове, у кого пакет — кому что досталось", - поделился парень.
В камере концлагеря "Изоляция" Руслан Захаров пробыл две недели. Сейчас парень живет и работает в Харькове.
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