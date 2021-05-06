На Одесчине обнаружили тело пограничника

Как передает Politeka.net, ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы - моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле границы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области.

В итоге один из них пропал без вести.

К поискам, кроме коллег, были привлечены полицейские, спасатели и местные рыбаки.

К сожалению, его нашли погибшим.

"Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись. Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи", - сообщил глава Государственной пограничной службы Украины на своей страничке в Facebook.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии



