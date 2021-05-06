В реанимацию после укуса гадюки попала 6-летняя девочка

Инцидент произошел в Энергодаре Запорожской области, когда детский дом семейного типа выехал на природу, сообщает ТСН.

Взрослые решили развлечь детей, и пока разворачивали палатки, те заметили змею, которая висела на дереве. Дети стали спорить, кто из них самый храбрый и сможет коснуться змеи.

Первой решилась подойти к змее 6-летняя Софийка и только она протянула руку — получила укус за палец. Ее жизнь оказалась на волоске. Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Там ребенку вовремя ввели специальную инъекцию и провели детоксикацию после змеиного яда. Из реанимации девочку уже перевели в общий отделение, ей намного лучше.

Заведующий хирургическим отделением Запорожской областной детской клинической больницы Владимир Лебединский рассказал, что отек в динамике у нее уменьшился, нет такого уже напряжения мышечного слоя, потому врачам не пришлось делать большие хирургические вмешательства.

Стоит отметить, что при укусе змеи необходимо сразу же начать энергичное отсасывание ртом яда из ранки. Для этого надо сжать зубами ткань, окружающую ранку, выдавливая и одновременно высасывая ее, а извлеченную жидкость быстро сплевывать. Продолжать эту процедуру в течение 15 - 20 минут.

Не забудьте: нельзя отсасывать яд тому, у кого на губах и в полости рта имеются трещинки.

Напомним, ядовитые змеи заполонят Одесскую область, специалисты забили тревогу.

Как сообщала Politeka, редкая змея распугала людей под Одессой, набросилась на девушку.

Также Politeka писала, что что ни в коем случае нельзя делать после укуса змеи.