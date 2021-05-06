В результате аварии погиб украинский тренер и судья по легкой атлетике
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте Федерации легкой атлетики Украины.
Авария произошла, когда Виктор Ласточкин вместе с семьей возвращался домой.
"Жена и дочь Ласточкина остались живы, однако дочке необходима операция (перелом бедренной кости со смещением)", - говорится в сообщении.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
"Дан покинул Украину": в Сети раскрыли, где сейчас Балан, показав еще одну его любимую женщину
Жена продюсера "Квартал 95", распахнув декольте, без утайки показала себя настоящую: "Любите своих детей, но..."
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
Морозы нагрянут в Украину, регионы уже заметает снегом: где разгулялась стихия
Ранее мы сообщали, что близ города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - трагедия оборвола жизни водителя и пассажира легковушки.
В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 людей, шесть из них доставили в больницу, остальных на месте осмотрели врачи.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.
Также Politeka писала, что пьяный водитель забрал жизнь юной украинки, новые подробности трагедии, которая произошла в Киеве.