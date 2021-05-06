На Сумщине авто сбило троих человек
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Авария произошла возле села Новопетровка ночью, 5 мая.
"В результате наезда автомобиля на трех юношей 16-ти, 19-ти, 20-ти лет, которые стояли на краю дороги, все трое получили травмы. Двое из них были доставлены на лечение в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.
За рулем "Опеля" был 50-летний мужчина.
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Правоохранители устанавливают более подробные обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине произошла смертельная авария.
Как установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2109, 27-летний местный житель, не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги.
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Оказалось, что за рулем мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
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