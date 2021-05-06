Появились детали странной гибели двух мужчин в Черкасской области
Так, в карьере села Ташлык Черкасской области нашли автомобиль, в котором находились тела двух мужчин. Погибшими оказались 58-летний мужчина и его 34-летний сын.
Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники, отец сам задушил своего сына, перед этим напоив.
Потом он привязал себя к сидению и направил автомобиль в обрыв. Окна авто были специально открыты.
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Перед смертью старший из мужчин предупреждал о своем намерении знакомых, но его слова не восприняли всерьез.
Мужчина даже попрощался с продавцами на рынке, к которым он часто заходил. Также он говорил, что заберет с собой сына, чтобы тот не утруждал жизнь матери, ведь 34-летний погибший злоупотреблял алкоголем, а 58-летний – серьезно болел.
В полиции сообщили, что 28 марта мужчина и сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115 к Ватутино, а уже вечером связь с ними отсутствовала. Об исчезновении близких заявила жена 58-летнего мужчины.
От мужа она получила прощальное сообщение: "Прощай, мы уехали навсегда".
Причины смерти жителей Смелы установило вскрытие, поскольку судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти обнаружено не было.
Напомним, что ветеран АТО расправился с напавшими на его дом, защищая мать.
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