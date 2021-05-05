Коронавирус продолжает забирать жизни защитников Украины
В частности, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 83-й летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении Командования Медсил ВСУ.
Военный находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
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Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждение здравоохранения госпитализировали 1 человека. Другой инфицированный находится на лечении дома.
По состоянию на 5 мая в ВСУ коронавирусом болеет 1 272 человека. В ВСУ от коронавируса выздоровели 23 412 человек. На изоляции находится 243 человек.
Стоит напомнить, что в Украине за минувшие сутки в медучреждения попали еще 1683 больных коронавирусом или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 189 и Харьковщине – 174. В то же время 830 человек выписали.
На утро 5 мая в больницах регионов заняты 33 410 койко-мест из 78 484, что составляет 42,6%. Тогда как в интенсивной терапии этот показатель составляет 55,5% (2937 коек из 5291).
Напомним, ситуация с вирусом в Украине резко изменилась, что надо знать.
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