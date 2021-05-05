В Бериславском районе Херсоноской области жертвой буллинга стала 8-классница местного интерната

В течение года над ней издевались трое 17-летних старшеклассников. В результате 14-летняя девушка наглоталась таблеток. К счастью, ее вовремя доставили в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

По словам восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали. Это подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь сначала отказалась ехать на учебу, а после чего наглоталась таблеток, ведь больше не могла терпеть издевательств.

В полиции сообщили, что руководство и школьники обвинили во всем девочку. Якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления.

Позже некоторые из учеников все же набрались храбрости и признались, что действительно трое одноклассников без причины оскорбляли ученицу восьмого класса.

Как оказалась, парни, которые издевались над девушкой, и раньше имели проблемы с законом из-за хулиганского поведения.

Относительно обидчиков составлены административные протоколы по ст. 173-4 “Буллинг (травля) участника образовательного процесса” Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас девочка учится дома дистанционно. Ее родителям осталось решить - оставлять ли девочку в этом учебном заведении или лучше перевести ребенка в другую школу.

Напомним, в Киеве родители бьют тревогу, воспитателей детсада обвиняют в буллинге.

Также Politeka писала, что мать получила угрозы после трагедии с дочерью-школьницей, украинцы поражены.

Как сообщала Politeka, в Одессе школьницу затравили до анорексии.