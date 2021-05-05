Боевики "ДНР" устроили очередные провокации на Донбассе

В частности, боевики "ДНР" обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где лечатся 45 украинцев. Кроме того, под вражеский огонь попал автомобиль скорой помощи и несколько домов гражданских жителей.

Об этом сообщила пресс-служба 28 ОМБр Рыцарей Зимнего Похода на своей странице в Facebook.

Защитники уточнили, что лечебное учреждение и карета скорой получили серьезные повреждения, а дома мирного населения остались без света. При этом пресс-служба 28 ОМБр Рыцарей Зимнего Похода уточнила, что, к счастью, пострадавших нет среди тех десятка людей, которые находились внутри.

"Подобные обстрелы мирных городов в контексте обострения на передовой свидетельствуют о том, что оккупационные войска пытаются дестабилизировать обстановку внутри города. Вот такой он – "русский мир", – отметили военные ВСУ.

Районная полиция расследует обстоятельства происшествия. Также принимаются меры для ликвидации последствий обстрела.

Стоит отметить, что в последнее время боевики устраивают постоянные провокации на Донбассе. Так, недавно вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициях ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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