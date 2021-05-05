На Львовщине мужчина обокрал пенсионеров, которые дали ему приют

Инцидент произошел в Стыйском районе.

Мужчина попросился переночевать у пары и той же ночью похитил из кошелька 56-летней владелицы квартиры около 2 тыс грн, мобильный телефон и пенсионное удостоверение, а в дальнейшем, пытался скрыться на их авто.

Задержали мужчину по горячим следам в Стрые.

Теперь ему грозит 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Харькове грабители обнаглели настолько, что не стесняются вламываться в квартиры даже средь бела дня.

Как рассказали правоохранители, около 10 часов утра в квартиру 59-летней женщины постучались трое человек, лица которых были скрыты под медицинскими масками. Хозяйка пустила их внутрь, когда те сказали, что они хотят купить собаку.

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.