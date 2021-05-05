Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности
В частности, сегодня, 5 мая, в некоторых областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по данным Укргидрометцентра чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.
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Спасатели призвали украинцев проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Стоит отметить, что пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.
Если объявлена чрезвычайная пожарная опасность, соблюдаете элементарные правила пожарной безопасности:
- Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
- Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
- Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.
- Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.
- Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
- Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.
Напомним, что в Одесской области объявили чрезвычайную опасность, заявление спасателей.
Как Politeka писала, что сильный пожар вспыхнул в Харькове.
Также Politeka сообщала, вспыхнул пожар на территории храма в Киеве, который забрал человеческие жизни.