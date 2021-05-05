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Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности



В частности, сегодня, 5 мая, в некоторых областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

Спасатели призвали украинцев проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Стоит отметить, что пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

Если объявлена чрезвычайная пожарная опасность, соблюдаете элементарные правила пожарной безопасности:

Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.

Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.

Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.

Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

Напомним, что в Одесской области объявили чрезвычайную опасность, заявление спасателей.

Как Politeka писала, что сильный пожар вспыхнул в Харькове.

Также Politeka сообщала, вспыхнул пожар на территории храма в Киеве, который забрал человеческие жизни.