Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Хмельниччине провели в последний путь погибшего на фронте военнослужащего.

Он погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.

30-летний младший сержант Роман Гуляк через неделю мог бы вернутся домой, поскольку истекал срок его службы.