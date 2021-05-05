Оборвалась жизнь защитника Украины
Как передает Politeka.net, печальные новости сообщили в Facebook-сообществе 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".
Манджосов Тимур с позывным "Балу" скончался 4 мая в госпитале Львова.
Побратымы воина сообщили, что боец был на фронте с первых дней и отбыл не одни ротацию на Востоке Украины.
Побратымы воина сообщили, что боец был на фронте с первых дней и отбыл не одни ротацию на Востоке Украины.
"Смерть Бала - это огромная потеря для батальона. Он был примером мужества, храбрости, самоотверженности, как для молодого поколения Айдара, так и для старших товарищей. Выражаем душевные соболезнования семье, друзьям, а особенно сыну и маленькой дочери.
Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что на Хмельниччине провели в последний путь погибшего на фронте военнослужащего.
Он погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.
30-летний младший сержант Роман Гуляк через неделю мог бы вернутся домой, поскольку истекал срок его службы.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"
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