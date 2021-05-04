Вот это схема!

На Тернопольщине почтальон обманывала людей

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Работница почты принимала платежи от населения за газ и свет, выдавая им квитанции, но деньги оставляла себе.

Так продолжалось три месяца.

Тревогу забили представители коммунальных служб, которые обвинили местных жителей в неуплате по счетам.

"Люди начали отрицать свои долги и в качестве доказательства - предоставили квитанции, которые оказались недействительными и нигде не учтенными. Данный факт зарегистрировали в полиции. После того как все стало известно, подозреваемая вернула все средства", - рассказали в полиции.

Всего женщина собрала с людей более 78 тысяч гривен. Теперь судьбу горе-почтальона будет решать суд.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве две пенсионерки отдали мошеннику последние сбережения.

Злоумышленник выманил у них 150 тысяч гривен.

В полиции рассказали, что в Деснянском районе к ним обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестный забрал у нее 1500 тысяч евро и 350 долларов США.

Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.

Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.

Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".