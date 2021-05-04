На Тернопольщине почтальон обманывала людей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Работница почты принимала платежи от населения за газ и свет, выдавая им квитанции, но деньги оставляла себе.
Так продолжалось три месяца.
Тревогу забили представители коммунальных служб, которые обвинили местных жителей в неуплате по счетам.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
"Не позорься, Настя": Каменских разозлила украинцев просьбой собрать 50 тысяч гривен
Никитюк призналась, что помешало ей стать "Холостячкой" после Мишиной: "Решила идти на..."
Полякова на глазах у Потапа сцепилась со своим директором, подробности конфликта: "Закрой свой рот..."
Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…»
"Люди начали отрицать свои долги и в качестве доказательства - предоставили квитанции, которые оказались недействительными и нигде не учтенными. Данный факт зарегистрировали в полиции. После того как все стало известно, подозреваемая вернула все средства", - рассказали в полиции.
Всего женщина собрала с людей более 78 тысяч гривен. Теперь судьбу горе-почтальона будет решать суд.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве две пенсионерки отдали мошеннику последние сбережения.
Злоумышленник выманил у них 150 тысяч гривен.
В полиции рассказали, что в Деснянском районе к ним обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестный забрал у нее 1500 тысяч евро и 350 долларов США.
Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.
Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.
Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".