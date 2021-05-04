На Днепропетровщине людей держали в трудовом рабстве

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Потерпевших заставляли выполнять тяжелые работы по уходу за животными, жестоко наказывали и не платили деньги за выполненную работу.

Группа состояла из женщины и четырех мужчин занималась подбором и переправкой людей на животноводческую ферму.

На "работу" обычно брали людей, которые находились в тяжелом материальном состоянии. Им обещали высокую зарплату и хорошие условия, но как оказалось, дела обстояли не так уж радужно.

Когда люди соглашались, их перевозили на ферму в Магдалиновском районе Днепропетровской области. Там они выполняли тяжелую работу по уходу за животными, жили в бараках и тяжело работали. При этом рабочих почти не кормили, а в случае неповиновения – били", - рассказали в полиции.

Группировку из 4 человек разоблачили и задержали. Теперь им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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