В понедельник, 3 мая, вечером в Кривом Роге шестилетняя девочка получила ранение

Так, в Кривом Роге во время отдыха с семьей у озера в девочку попали из пневматического оружия.

Как сообщает "Первый Городской" подросток, находившийся в компании сверстников, стрелял по банкам.

Уточняется, что инцидент произошел рядом с улицей Сахарова. Ребенок отошел от взрослых, чтобы погладить коров и вернулся с ранками на щеке и шее. На место происшествия приехала бригада скорой помощи и полиция.

Врачи скорой диагностировали у девочки рану на правой щеке и ушиб на шее. При этом мать ребенка отказалась от того, чтобы дочь увезли в больницу.

Родители попытались задержать обидчика их дочери, но подросток с друзьями сели в машину и уехали. По предварительной информации, стрелку на вид 14-лет. По словам отца пострадавшей девочки, подросток стрелял из пневматического оружия прямо из авто.

Также ранее сообщалось, что стрельба прогремела в поезде на Харьковщине.

Так, ночью в поезде Константиновка — Киев возле железнодорожной станции "Кегичевка". По прибытии поезда на станцию "Красноград" мужчины закрылись в купе и угрожали оружием, в то время в дверях купе уже было несколько пулевых отверстий.

Напомним, о стрельбе в Днепре, мужчину с ребенком в машине атаковали среди бела дня.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.

Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу.