Пьяный водитель за рулем автомобиля совершил смертельное ДТП

Так, 23-летний житель Покровского в Донецкой области, находясь за рулем автомобиля марки Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной прокуратуры на странице в Facebook.

В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней - тяжкие телесные повреждения. Выжили не все, так, 45-летний отец скончался в реанимационном отделении городской больницы на второй день.

По факту смертельной аварии правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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