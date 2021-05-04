На Львовщине дядя напал с ножом на несовершеннолетнего племянника



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Мальчика он ранил ножом в живот.

Правоохранители установили личность раненого - им оказался 16-летний житель города Белз.

"Также установлено, что удар ножом парню нанес его ранее судимый 36-летний дядя во время бытового конфликта, - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.

Как оказалось, 40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.

Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.

Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.

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