На Львовщине дядя напал с ножом на несовершеннолетнего племянника

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Мальчика он ранил ножом в живот.

Правоохранители установили личность раненого - им оказался 16-летний житель города Белз.

"Также установлено, что удар ножом парню нанес его ранее судимый 36-летний дядя во время бытового конфликта, - говорится в сообщении.

полиция

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В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишение свободы.

скорая, врачи

Ранее мы сообщали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.

Как оказалось, 40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.

Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.

Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

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