На Львовщине дядя напал с ножом на несовершеннолетнего племянника
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Мальчика он ранил ножом в живот.
Правоохранители установили личность раненого - им оказался 16-летний житель города Белз.
"Также установлено, что удар ножом парню нанес его ранее судимый 36-летний дядя во время бытового конфликта, - говорится в сообщении.
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В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишение свободы.
Ранее мы сообщали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.
Как оказалось, 40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.
Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.
Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.
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