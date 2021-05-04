Ушел из жизни киевский медик

Как передает Politeka.net, трагические новости сообщили в пресс-службе Киевской Городской Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи.

Сердце Белогривенко Сергея Гориславовича остановилось на 63 году жизни.

"Врачебная деятельность была смыслом, а больница частью жизни, которую он очень любил. Много лет самоотверженно работал на благо больницы, пациентов и коллег, неизменно помогал и поддерживал профессиональным и жизненным советом. Сергей Гориславович останется в нашей памяти искренним, справедливым, добрым и улыбчивым. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Светлая память и царство Небесное!", - говорится в сообщении.



Прощание с Сергеей Гориславовичем состоится 5 мая в ритуальном зале отделения патанатомии КМКЛШМД в 11:00.

Коллеги и пользователи сети выразили свои соболезнования родным и близким медика.

"Тяжелая потеря .... Скучаю .... Вечная память и царствие небесное светлой человеку и настоящему другу", "Вечная память! Лучшие уходят очень рано", "Света память, светлой и доброй человеку, врачу с Великой буквы. Память о тебе сохраним навсегда!", "Царство небесное ... вечная память ... земля пухом ... Очень жаль что рано", - писали в комментариях под постом.

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус