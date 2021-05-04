Шестилетний ребенок, находившийся за рулем легкового автомобиля, стал виновником трагедии

Так, в России в городе Щигры Курской области шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил мать. Об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на информацию МВД РФ.



Уточняется, что инцидент произошел на городском кладбище.

Погибшая вышла из машины, оставив ключ зажигания в автомобиле. Находившийся в машине ребенок пересел на водительское сиденье, завел машину и нажал педаль газа.

Женщина пыталась руками остановить машину с сыном, чтобы предотвратить столкновение с другим автомобилем Nissan Murano, но оказалась зажата между ними. От полученных травм женщина скончалась в Щигровской центральной районной больнице. Сейчас полиция Курской области проводит доследственную проверку.

Также ранее сообщалось, что по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая отвезла их в больницу имени Мечникова.

По сведениям родных, одна из женщин была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Теперь ей придется пройти все этапы восстановления и реабилитации. Положение второй пострадавшей не такое радужное. По словам врачей, у потерпевшей очень тяжелое состояние здоровья, а о ближайшей перспективе пока рано разговаривать.

Напомним, маршрутчик насмерть сбил насмерть 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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