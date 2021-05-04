Шестилетний ребенок, находившийся за рулем легкового автомобиля, стал виновником трагедии

Так, в России в городе Щигры Курской области шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил мать. Об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на информацию МВД РФ.

Уточняется, что инцидент произошел на городском кладбище.

ребенок за рулем

Погибшая вышла из машины, оставив ключ зажигания в автомобиле. Находившийся в машине ребенок пересел на водительское сиденье, завел машину и нажал педаль газа.

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Женщина пыталась руками остановить машину с сыном, чтобы предотвратить столкновение с другим автомобилем Nissan Murano, но оказалась зажата между ними. От полученных травм женщина скончалась в Щигровской центральной районной больнице. Сейчас полиция Курской области проводит доследственную проверку.

врач, больница, коронавирус

Также ранее сообщалось, что по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая отвезла их в больницу имени Мечникова.

По сведениям родных, одна из женщин была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Теперь ей придется пройти все этапы восстановления и реабилитации. Положение второй пострадавшей не такое радужное. По словам врачей, у потерпевшей очень тяжелое состояние здоровья, а о ближайшей перспективе пока рано разговаривать.

Напомним, маршрутчик насмерть сбил насмерть 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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