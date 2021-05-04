В Днепре случилось чрезвычайное происшествие с авто и пешеходом
В частности, 2 апреля примерно в 5 часов вечера в парке «Зеленый гай» в Днепре детский автомобиль с ребенком за рулем сбил пожилую женщину, которая упала на асфальт и получила травму.
Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
В результате происшествия женщину забрала скорая с переломом руки. Ее на машине скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу №7. При этом уточняется, что ребенок, который сбил женщину, не пострадал.
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Впоследствии на место, где это произошло, пришли родные потерпевшей, они начали конфликт с владельцами этих машинок и не могли понять, куда только смотрели родители ребенка. Конфликт начал разгораться с такой силой, что прохожие не выдержали и вызвали на место полицию.
Также ранее сообщалось, что по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая отвезла их в больницу имени Мечникова.
По сведениям родных, одна из женщин была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Теперь ей придется пройти все этапы восстановления и реабилитации. Положение второй пострадавшей не такое радужное. По словам врачей, у потерпевшей очень тяжелое состояние здоровья, а о ближайшей перспективе пока рано разговаривать.
Напомним, маршрутчик насмерть сбил насмерть 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.
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