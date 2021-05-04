Он не представлял жизни без любимой профессии... Светлая память.

Ушел из жизни украинский врач-анастезиолог

Как передает Politeka.net , трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

Харинко Александр Иванович работал в больнице города Прилуки, что на Черниговщине. За плечами у него было 36 лет стажа.

"Отошел в вечность настоящий друг, человек с большим добрым сердцем, высококлассный профессионал своего дела - настоящий Врач, анестезиолог - реаниматолог ПЦМЛ, который не представлял своей жизни без любимой профессии, который помогал больным и лечил, даже уже сам будучи тяжело больным. Разум отказывается поверить, что тебя уже нет с нами, Санечка. Покойся с миром, дорогой. Царство Небесное и вечная память!", - говорится в сообщении.

"Царство небесное. Соболезнования родным, друзьям, коллегам ...", "Плохо, что рано уходят от нас хорошие люди", "Царство Небесное Доктору", "Вечная память", - писали в комментариях под постом.