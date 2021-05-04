На Львовщине произошло обрушение моста

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке патрульной полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел на трассе "Львов – Луцк" возле села Гаек в Каменка-Бугском районе.

"Автодорога Н-17 Львов - Луцк на этой участке не проезжая", - говорится в сообщении.

В сети уже появилось видео с места ЧП. В комментариях под кадрами люди удивляются, что мост вообще выстоял такой долгий срок.

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По предварительным данным органов безопасности, станция обрушилась после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста.

В результате ЧП на железной дороге погибли 15 человек, 80 пострадали.

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