На Львовщине произошло обрушение моста
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке патрульной полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел на трассе "Львов – Луцк" возле села Гаек в Каменка-Бугском районе.
"Автодорога Н-17 Львов - Луцк на этой участке не проезжая", - говорится в сообщении.
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В сети уже появилось видео с места ЧП. В комментариях под кадрами люди удивляются, что мост вообще выстоял такой долгий срок.
Ранее мы сообщали, что в Мексике обрушился метромост , когда по нему проходил поезд.
По предварительным данным органов безопасности, станция обрушилась после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста.
В результате ЧП на железной дороге погибли 15 человек, 80 пострадали.
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