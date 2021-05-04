За жизнь остальных детей сражаются врачи

На Черниговщине скончался ребенок, отравившийся грибами

Это уже вторая смерть в этой семье, сообщает "Суспільне".

Напомним, четверо детей попали в больницу с отравлением после того, как их мать накормила грибной похлебкой.

2 мая в реанимации скончался семимесячный мальчик. В последствии попадания токсинов в организм у него отказали внутренние органы.

Двумя днями ранее не стало его пятилетней сестрички.

Все дети попали в больницу в очень тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что оборвалась жизнь маленькой украинки, которая отравилась грибами на Одесчине.

Девочка умерла, не приходя в сознание в свой день рождения, ей должно было исполниться 10 лет.

Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению все усилия оказались тщетными. В реанимации также находилась мать умершей, но ей уже стало лучше и женщину перевели в отделение гастроэнтерологии.

Напомним, в Киеве завелся "охотник" на растения, фото:" ворует кусты и продает в цветочные магазины".

Ранее Politeka писала, что в Киеве 8 марта устроили торговлю редкими цветами из Красной книги: "воруют самым варварским способом...".

Также Politeka сообщала, что в Госэкоинспекции рассказали о наказании за продажу первоцветов: "Штраф от 1700 гривен".