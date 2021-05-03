В Тернополе в перинатальном центре в начале апреля оборвалась жизнь 26-летней Зоряны Мосьондз

Как передает ТСН, девушка во время беременности внезапно заболела ковидом, из симптомов у нее был лишь легкий кашель. Ее отправили в больницу на седьмом месяце беременности из-за боли в животе.

В мае Зоряна ждала своего первенца. Однако она умерла после кесарева сечения, который врачи, по словам мужа покойной Ивана Мосьондза, решили проводить без предупреждения родных.

"Мы привезли Зоряну 21 марта в 22.30 ч. У нее были очень сильные боли в животе. Нас упрекали, почему так поздно вы приехали. Ее все же госпитализировали и обследовали. Когда она попала в больницу, ее сатурация была 95, пневмонии в Зоряны не было", — признается Иван Мосьондз.

Муж Зоряны признался, что поразился условиями лечения в центре. Там, по его словам, больные вирусом женщины не могли сходить в душ и даже в туалет. А в палате отсутствовал даже кран, чтобы помыть руки.

Иван также процитировал врача местной больницы, который отказался каждые 15 минут осматривать больных, "потому что ему за них заплатят всего 700 гривен".

Зоряна находилась в больнице чуть больше, чем две недели. За это время семья девушки пыталась бороться за ее жизнь.

"В последние дни в Зоряны начались приступы паники и страха, она боялась одина осталась в палате. Никого из родных к ней не подпускали, хотя мы об этом много раз просили. Чтобы не сидеть с ней, врачи ввели ее в искусственную кому. От этого ей состояние сильно ухудшилось, однако нам об этом ничего не сообщили. А потом сделали ей кесарево сечение. Она так и не смогла отойти от наркоза", — говорит Иван Мосьондз.

Дочь Зоряны и Ивана родилась преждевременно, весом два килограмма.

"Дочку мы назвали Мартой. Это имя ей дала Зоряна еще при жизни. Она очень ее ждала, а теперь мне больно даже от одной мысли, что Марта никогда не обнимет свою маму. Маму она будет видеть только на фото", — сожалеет Иван.

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