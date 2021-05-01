На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с автобусом
Возле города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - погибли водитель и пассажирка легковушки.
Об этом сообщается на Facebook-странице полиции области.
В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 человек, шестеро из них доставлены в больницу, остальных на месте осмотрели медики.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Победитель "Голосу країни" Лазановский заявил, почему не собирается жить в квартире, которую выиграл
Грозовая стихия накроет Украину: погода резко испортится уже в апреле, прогноз
Черный день для Тины Кароль, украинцы скорбят вместе с певицей: «Светлая память»
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
В КІА находилось двое одесситов: водитель и пассажирка получили смертельные травмы и погибли на месте.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали, что тело молодой украинки найдено на обочине дороги.
Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.
В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.
Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.
Причина смерти девушки устанавливается.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.