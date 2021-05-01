На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с автобусом

Возле города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - погибли водитель и пассажирка легковушки.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции области.

В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 человек, шестеро из них доставлены в больницу, остальных на месте осмотрели медики.

В КІА находилось двое одесситов: водитель и пассажирка получили смертельные травмы и погибли на месте.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что тело молодой украинки найдено на обочине дороги.

Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.

В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.

Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.

Причина смерти девушки устанавливается.

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

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