Мужчина жестко поиздевался над своей пожилой бабушкой
В Броварском районе Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, сообщает "Kiev Operative".
Правоохранители прибывшие на вызов установили, что внук с другом употребляли спиртные напитки.
Один из мужчин вошел в комнату старушки и изнасиловал ее.
Его задержали по подозрению по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины. Ему грозит лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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Ранее мы писали, что тело молодой украинки найдено на обочине дороги.
Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.
В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.
Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.
Причина смерти девушки устанавливается.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
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