Мужчина жестко поиздевался над своей пожилой бабушкой

В Броварском районе Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку, сообщает "Kiev Operative".

Правоохранители прибывшие на вызов установили, что внук с другом употребляли спиртные напитки.

Один из мужчин вошел в комнату старушки и изнасиловал ее.

Его задержали по подозрению по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины. Ему грозит лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее мы писали, что тело молодой украинки найдено на обочине дороги.

Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.

В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.

Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.

Причина смерти девушки устанавливается.

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

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