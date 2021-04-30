В Израиле поздно вечером 29 апреля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли по меньшей мере 44 человека и более ста пострадали

На церемонии зажигания религиозного костра на горе Мерон по случаю праздника Лаг Баомер возникла давка, пишет The Jerusalem Post (чтобы посмотреть фото и видео – проскролльте вниз).

Инцидент произошел, когда более 100 тысяч ультраортодоксальных евреев собрались у могилы раввина Шимона Бара Иохая для ежегодных поминовений, которые включают в себя всенощную молитву, мистические песни и танцы. Праздничный сбор был самым масштабным после начала пандемии коронавируса.

About 103 people were injured & at least 44 were killed in Mount Meron, Israel, at the festival of Lag Ba'omer. May the victims’ memories be a blessing. pic.twitter.com/Jw9rCfY6Ta — מיכאלה ✡︎| ‏ميكايلا (@Micu1998) April 30, 2021

В настоящее время ведутся спасательные операции по эвакуации тысяч людей, которые все еще находятся на месте происшествия. Министерство транспорта отправило более 300 пустых автобусов для спасения прихожан, но они застряли в пробке.

Десятки машин скорой помощи и шесть вертолетов были вызваны на место происшествия для эвакуации раненых. По данным Magen David Adom, за ночь около 150 человек получили травмы разной степени тяжести.

На месте ЧП устроили полевой госпиталь. Солдаты израильской полиции работали над эвакуацией раненых с места происшествия. Телефонная связь перестала работать, когда тысячи людей пытались связаться с членами семьи и службами экстренной помощи.

⚫️🇮🇱 Tragedy in #Israel: At least 44 people were killed on Thursday night after a stampede broke out as massive crowds gathered at the #MountMeron religious bonfire-lighting #ceremony for the holiday of Lag Ba'omer.https://t.co/sfbaQ7cWiQ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 30, 2021

По некоторым данным, давка произошла в результате обрушения трибун. Точная причина пока неизвестна.

Очевидцы рассказывают, что люди оказались словно в западне, и не смогли выбраться.

"Мы были у выхода, решили, что хотим уйти, а потом полиция заблокировала ворота, поэтому тот, кто хотел выйти, не мог выбраться. В такой спешке мы набросились друг на друга... Я думал, что умру. Я видел рядом с собой мертвых людей", – рассказал очевидец.

On the festival of Lag Ba'Omer, which falls tonight, Jewish communities traditionally hold bonfire events. As in previous years, children and youth from the Israeli settlement in the Palestinian city of Hebron have been collecting wood for the last few days. Lots of it. pic.twitter.com/LQ77OFZBcF — Breaking the Silence (@BtSIsrael) April 29, 2021

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "серьезной катастрофой".

"Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить спасательные силы, действующие в этом районе", – сказал он.

44 people were killed and dozens more were injured in a mass stampede during Lag Ba’Omer celebrations.

All of Israel is in shock, this is a major disaster. prayers are going out to the families of the victims & prayers for a speedy recovery to more than 100 injuried. 😢 pic.twitter.com/vjh4Z48FN4 — Jerusalem Jane (@janekiel) April 30, 2021

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