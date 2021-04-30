В Израиле поздно вечером 29 апреля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли по меньшей мере 44 человека и более ста пострадали
На церемонии зажигания религиозного костра на горе Мерон по случаю праздника Лаг Баомер возникла давка, пишет The Jerusalem Post (чтобы посмотреть фото и видео – проскролльте вниз).
Инцидент произошел, когда более 100 тысяч ультраортодоксальных евреев собрались у могилы раввина Шимона Бара Иохая для ежегодных поминовений, которые включают в себя всенощную молитву, мистические песни и танцы. Праздничный сбор был самым масштабным после начала пандемии коронавируса.
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В настоящее время ведутся спасательные операции по эвакуации тысяч людей, которые все еще находятся на месте происшествия. Министерство транспорта отправило более 300 пустых автобусов для спасения прихожан, но они застряли в пробке.
Десятки машин скорой помощи и шесть вертолетов были вызваны на место происшествия для эвакуации раненых. По данным Magen David Adom, за ночь около 150 человек получили травмы разной степени тяжести.
На месте ЧП устроили полевой госпиталь. Солдаты израильской полиции работали над эвакуацией раненых с места происшествия. Телефонная связь перестала работать, когда тысячи людей пытались связаться с членами семьи и службами экстренной помощи.
По некоторым данным, давка произошла в результате обрушения трибун. Точная причина пока неизвестна.
Очевидцы рассказывают, что люди оказались словно в западне, и не смогли выбраться.
"Мы были у выхода, решили, что хотим уйти, а потом полиция заблокировала ворота, поэтому тот, кто хотел выйти, не мог выбраться. В такой спешке мы набросились друг на друга... Я думал, что умру. Я видел рядом с собой мертвых людей", – рассказал очевидец.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "серьезной катастрофой".
"Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить спасательные силы, действующие в этом районе", – сказал он.
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